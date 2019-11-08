Эксперт объяснил, почему в Германии не приняли поправки к газовой директиве ЕС

Москва, 8 ноября. Немецкие политики не готовы одобрять поправки к газовой директиве ЕС, несмотря на то, что эти изменения пойдут Германии на пользу, заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Немецкое правительство не одобрило закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии, напомнила «Газета.ру». За принятие законопроекта проголосовали 113 депутатов при необходимом минимуме в 355.

Закон, если будет принят, позволит сделать исключение из требований третьего энергопакета для трубопроводов, которые идут из стран, не входящих в ЕС. Ранее издание Bild сообщило, что немцы хотят с помощью закона расширить список исключений для того, чтобы, в том числе, защитить инвестиции своих компаний в проект «Северный поток — 2».

Эксперт, комментируя непринятие бундестагом законопроекта, отметил, что в Германии вновь расходятся экономические и политические интересы.

«Пока политики не готовы вносить серьезные изменения, даже несмотря на то, что для экономических интересов Германии предлагаемые поправки, безусловно, выгодны», — сказал Ковалев в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, вряд ли законопроект будет принят, однако если это произойдет, то Германию ждут проблемы. Дело в том, что у Берлина могут осложниться отношения со странами Евросоюза, «которые настороженно относятся к ее позиции и усматривают в ее действиях стремление к односторонней выгоде», отметил Ковалев.