Сирия, 8 ноября. Почти 900 человек вернулись в Сирию с территории Ливана и Иордании за сутки. Прогремел взрыв в городе Идлиб. Курдские боевики возобновили незаконные аресты сирийцев в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в оккупированных боевиками районах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам исламистов к западу от Алеппо; ведут перестрелки с боевиками в южной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: пережила взрыв в городе Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: лишились 14 боевиков во время столкновений с протурецкими бойцами на севере Ракки; возобновили незаконные задержания гражданских лиц в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли деревню Шаркарак в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о возобновившихся перестрелках между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции на западе Алеппо. Артиллерийские удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** в районе Шамико. В то же время информационный портал Step News Agency заявляет о перестрелках недалеко от населенных пунктов Кафр-Наха и Хан аль-Асаль. Информация о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняется. Напомним, радикалы, базирующиеся в западной части провинции, угрожают безопасности жителей административного центра региона. Как известно, жилые кварталы Алеппо нередко подвергаются ракетным обстрелам джихадистов.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию с территории соседних государств за последние сутки. Стало известно, что 211 сирийцев пересекли границу с Ливаном через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 668 человек прибыли из Иордании через погранпереход «Насиб». Как известно, граждане САР начали массово возвращаться в юго-западные сирийские провинции после их полной зачистки от боевиков вооруженной оппозиции. Как известно, Даръа и эль-Кунейтра перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) летом прошлого года в результате военной операции «Базальт», территория Дамаска же была освобождена еще в мае 2018-го.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь фиксируются взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой». По информации новостного портала Aleppo Media Center, поддержку правительственным подразделениям оказывают военные самолеты ВКС РФ. Точечные авиаудары российской авиации пришлись по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» на подступах к населенным пунктам Кафр-Набаль, Хиш и Рами, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Между тем в административном центре провинции прогремел взрыв. По информации военного источника в сети Twitter (OGNreports), детонировало СВУ, заложенное вблизи городского университета. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Никаких сведений о возможных организаторах взрыва пока не поступало. Напомним, Идлиб находится в оккупации джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Поступила информация о новых столкновениях вокруг деревни Шаркарак на севере Ракки. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что поселение вновь было захвачено курдскими боевиками. В то же время военный источник в сети Twitter (Ahmed74957084) заявляет, что эти сведения являются ложными. По данным SOHR, в результате столкновений были уничтожены по меньшей мере 14 членов Отрядов народной самообороны (YPG) и 11 протурецких бойцов. Напомним, ранее, напротив, сообщалось о переходе населенного пункта под контроль союзных Турции формирований. Отмечается, что в деревня обладает большим запасом зерна и пшеницы.

Между тем агентство новостей Enab Baladi сообщает о том, что на севере региона возобновились незаконные аресты гражданских лиц курдскими боевиками. Ряд сирийцев были задержаны в населенном пункте Тель-Барак к юго-востоку от города Камышлы. Кроме того, поступают данные о том, что члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней YPG вывезли нескольких из ранее взятых в плен террористов «Исламского государства»1 в неизвестном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.