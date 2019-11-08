ЦСКА решит судьбу Гончаренко в декабре

Москва, 8 ноября. Столичный ЦСКА не планирует делать тренерские перестановки в разгар сезона, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В клубе примут решение о будущем наставника команды Виктора Ганчаренко в конце первой части чемпионата. Пока 42-летнему белорусскому специалисту отставка не грозит.

В клубе понимают, что тренер работает в условиях нехватки кадров и опытных футболистов. ЦСКА также прорабатывает ходы на трансферном рынке в зимнее трансферное окно.

Не исключено, что в команде могут появиться три новобранца. ЦСКА по итогам 15 туров занимает пятое место. В активе команды 27 очков, «армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.