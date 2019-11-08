Путин в субботу проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять повестку переговоров, однако предположительно речь может пойти о реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по Сирии, который был заключен 22 октября.

Данный договор предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности, расположенной на севере Сирии, откуда ранее были выведены курдские формирования. Теперь российская военная полиция и ее турецкие коллеги следят за порядком на данной территории.



По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, меморандум поможет решить проблему курдов, проживающих в САР. А министр обороны РФ Сергей Шойгу полагает, что российско-турецкие договоренности позволили сохранить суверенитет Сирии. Глава военного ведомства также отметил, что Россия приобрела «огромный опыт» в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.