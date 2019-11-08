МИД РФ поддержал требование конгрессменов США признать националистов «Азова» террористами

Москва, 8 ноября. МИД РФ приветствует инициативу членов Конгресса США, которые потребовали признать украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в октябре 39 американских конгрессменов обратились в Госдепартамент США с требованием включить «Азов» в список террористических организаций. Политики Соединенных Штатов напомнили об опасности, которая исходит от неонацистов. Кроме того, деятельность «Азова» связали с терактами в Новой Зеландии.

«Приветствуем, что в США начали обращать внимание на ситуацию с разгулом неонацистов и ультранационалистов на Украине», — сказала Захарова.

Она отметила, что при этом на Украине на официальном уровне деятельность неонационалистов не получает должной оценки. Так, украинские власти ранее встали на защиту «Азова». Однако вскоре депутаты Верховной рады попытались реабилитироваться и дали согласие предоставить информацию о деятельности нацбатальона.

«Материалов преступлений националистов на Украине предостаточно, за эти годы [накопились] месяцы кинохроники, существует колоссальный массив документов, которые уже пора не только изучать, но и делать соответствующие выводы», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова напомнила о вышедшем в США докладе, в котором говорилось, что в «Азов» были приняты 17 тысяч выходцев из разных стран мира, в том числе и из Соединенных Штатов. Представитель российского дипломатического ведомства предположила, что «перспектива возвращения на родину боевиков эйфории на Капитолийском холме не вызвала».