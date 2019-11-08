Сексолог объяснил домогательства политика к студентке неограниченной властью

Москва, 8 ноября. Бывшая студентка Российского государственного педагогического университета имени Герцена накануне обвинила преподавателя и депутата Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с сексологом, психиатром, психотерапевтом Дмитрием Исаевым с целью выяснить причины такого поведения политика, занимающегося преподаванием.

«Мотивируется данное поведение тем, что есть определенная разница в возрасте. Для большинства преподавателей, которые ощущают себя, с одной стороны, с некой доминирующей позиции, мужской позиции, и с точки зрения наставничества, общения и воспитания весьма юных особ, это, как можно было бы сказать, вполне нормально в традиционных моделях отношений между мужчиной и женщиной. С точки зрения этических вопросов во время учебного процесса это, безусловно, явное отклонение», — рассказал Исаев.

По словам специалиста, нарушение этических норм в учебных учреждениях связано не с желанием сделать что-то запретное, а в первую очередь с доминирующей позицией преподавателя. Кроме того, обладание властью, в том числе и занятость в политике, усиливает ощущение вседозволенности.

«Это некое психологическое ощущение дозволенности. Ощущаю, что я могу тут решать, что вы делаете, что вы не делаете. Власть не ограничивается какими-то факторами серьезного контроля за тем, как эта власть используется», — подчеркнул эксперт.

Рассказать о домогательствах — в некоторых случаях способ выйти из травматической ситуации, считает Исаев. То есть, например, пока студент обучается, он не может об этом рассказать. После того, как власть человека, которую пострадавший ощущал на себе, осталась в прошлом, человек дистанцировался и чувствует себя в безопасности, и он уже может сообщить об этом.