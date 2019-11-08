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МИД РФ сожалеет о выходе США из Парижского соглашения

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МИД РФ сожалеет о выходе США из Парижского соглашения

Москва, 8 ноября. Министерство иностранных дел России сожалеет о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в пятницу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.   

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение, которое было принято американским лидером Дональдом Трампом в связи с «несправедливым экономическим бременем», возложенным на США, вступит в силу спустя год после уведомления.

«Решение президента США вызывает глубокое сожаление», — сказала Захарова.

Многие страны выразили сожаление в связи с выходом США из соглашения. Так, например, министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер назвал решение Вашингтона шагом назад.  

В декабре 2015 года 194 страны подписали Парижское соглашение по климату, которое включает мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно документу, страны должны снизить выбросы, а также принять меры по технологическому перевооружению.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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