Польша оштрафовала инвестора «Северного потока — 2» на 45 млн долларов

Варшава, 8 ноября. Антимонопольный орган Польши UOKiK оштрафовал на 172 млн злотых (44,7 млн долларов) французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов «Северного потока — 2». Регулятор обвинил предприятие в отказе от сотрудничества в антимонопольном расследовании.

«Мы просили компанию предоставить документы и данные, касающиеся договоров, заключенных с «Газпромом». Компания безосновательно отказалась от предоставления запрошенных документов и материалов», — заявил вице-президент UOKiK Михаил Холекса.

По его словам, отказ Engie помогать антимонопольщикам вызвал задержку в проведении мероприятий по расследованию финансирования строительства газопровода, пишет польское издание Biznes Alert.

Отмечается, что это наивысшая сумма штрафа. Были ли оштрафованы остальные участники строительства «Северного потока — 2» — не уточняется.

Напомним, что в мае прошлого года UOKiK начал расследование в отношении «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку — 2». Их заподозрили в создании в Польше совместного предприятия в обход запрета регулятора, который полагал, что это нанесет ущерб конкуренции. Впоследствии партнеры отозвали заявку на создание совместного предприятия, и «Газпром» стал единоличным владельцем оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2. При этом, как утверждает UOKiK, партнеры продолжили финансировать проект, но уже не через СП, а через кредиты.

Ранее сообщалось, что в немецком парламенте не смогли договориться насчет принятия закона, регулирующего применение поправок к газовой директиве Европейского союза в Германии. Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».