Последний Маршал СССР высоко отозвался о российской армии

Москва, 8 ноября. Бывшему министру обороны Советского Союза Дмитрию Язову 8 ноября исполнилось 95 лет.

Маршал отмечает юбилей в бодром настроении. Он высоко отозвался о российской армии, добавив, что «она стала совсем другой». По словам Язова, реформу проводят толковые командиры.

Бывший министр обороны СССР рассказал об одном из самых неспокойных периодов истории нашей страны — 90-х годах. Он подчеркнул, что в стране назрел серьезный политический кризис.

«Я не понимал смысла горбачевской перестройки. Хорошо о ней сказал кто-то: «Самолет взлетел с аэродрома, а место посадки ему не дали», — сказал Язов, его слова приводит KP.Ru.

Одним из соратников Горбачева был Эдуард Шеварнадзе. По словам Язова, он «готов был буквально все отдать американцам или уничтожить».

Маршал с сожалением добавил, что пришлось «пустить под нож» зенитно-ракетный комплекс «Оса». После распада СССР 18 комплексов были поставлены в Грецию, таким образом она стала первой страной НАТО, принявшей на вооружение советский ЗРК.

Ранее Горбачев призвал Нобелевских лауреатов обратиться с просьбой к лидерам ядерных держав о сокращении ядерного вооружения.