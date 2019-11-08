Нехватки кадров в результате экономического развития в России не будет, уверены эксперты

Москва, 8 ноября. Прогнозы Минэкономразвития России по увеличению темпов развития в сферах строительства, гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания могут быть реализованы успешно, поскольку в каждом нацпроекте предусмотрены средства на обучающие программы для сотрудников. Такое мнение выразила директор Центра социализации и персонализации образования ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2020 — 2022 годах ожидаются высокие темпы развития в трех экономических отраслях и, как следствие, они влекут за собой повышение спроса на определенных сотрудников, которые будут работать в них.

Эксперты уверены, что проблем с кадрами возникнуть не должно, поскольку решить вопрос их нехватки можно с помощью привлечения мигрантов из соседних государств, а также путем масштабирования программ переобучения и повышения квалификации.

Удовлетворить растущие потребности экономики позволит в том числе и интенсивная популяризация определенных профессий среди населения.

«Во всех национальных проектах выделены целые категории специалистов, и деньги предусмотрены, правда, пока неясно, кто и как будет координировать их расходование», — объяснила Тарасова «Парламентской газете».

Кроме того, Минтруд предлагает активно вовлекать в экономику возрастных работников. В пресс-службе министерства рассказали, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при поддержке федерального бюджета уже проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование людей предпенсионного возраста.

В рамках проекта лиц предпенсионного возраста обучают востребованным в экономике навыкам, которые в дальнейшем позволят им успешно продолжить работу в своих организациях или найти новое рабочее место, но так или иначе сохранят источник дохода, объяснили в Минтруде.

Ранее в министерстве экономического развития России рассказали, что в ближайшие три года качественное выполнение крупных государственных инфраструктурных проектов обеспечит спрос на услуги строительного сектора и рост в пищевой промышленности (который продолжится благодаря реализации плана по импортозамещению). Также драйверами экономического роста в 2021 — 2022 годах, согласно данным министерства, станут недвижимость и гостиничные услуги.