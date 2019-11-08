Захарова напомнила о связях «Белых касок» с МИ-6 и террористами

Москва, 8 ноября. Стоящий у истоков основания псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мизюрье является бывшим офицером британской разведки МИ-6 и был замечен в ряде конфликтов по всему. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон заявил, что неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» (СГО, более известна как «Белые каски») якобы стала объектом «кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России». Кроме того, британский дипломат подтвердил «непоколебимую поддержку» Лондона «белокасочникам».

Мария Захарова, комментируя это коммюнике, напомнила, что ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 миллиона долларов на поддержку скандальной некоммерческой организации.

«Давайте посмотрим, кто стоит у истоков данной структуры. Благодаря расследованию зарубежных журналистов стало известно, что один из создателей «Белых касок» — Джеймс Ле Мизюрье, бывший офицер МИ-6. Совпадение? Не думаю. Этот человек — Джеймс, но не Бонд, — засветился во многих конфликтах по всему миру. Ряд исследователей указывает на его связь с террористами во время его работы еще в Косово. Хотели бы услышать от Лондона объяснение этих фактов», — сказала Мария Захарова.

Дипломат отметила, что история становления «Белых касок» и источники финансирования этой НКО объясняют такую поддержку «белокасочников» со стороны Форин-офиса. При этом скандальная организация занимается постановкой провокаций и пособничает террористам.

«Белые каски» — провокаторы, пособники террористических группировок», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США продолжают поддерживать «Белые каски», а значит, провокации с применением химоружия в Сирии могут произойти в любой момент.

Напомним, Минобороны РФ предоставляло доказательства того, что организация «Белые каски» фальсифицирует химические атаки. Постановочные ролики этой НКО уже дважды становились причиной удара США по Сирии.

В конце сентября стало известно, что военнослужащие сирийской армии нашли в Хан-Шейхуне подземный опорный пункт, где «Белые каски» осуществляли подготовку к масштабной химической провокации, развернувшейся в апреле 2017 года. В одной из подземных пещер было определено точное место, где «волонтеры» занимались съемкой сфабрикованного видео. Там же были найдены фирменные жилеты «белокасочников».