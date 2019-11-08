Эксперт призвал внимательнее следить за Пентагоном, заявившем об отставании от РФ

Москва, 8 ноября. Вашингтон регулярно посыпает голову пеплом, говоря об отставании от России в сфере ВПК, и нужно внимательнее следить за тем, что может на самом деле стоять за этими заявлениями. К этому призвал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

Ранее официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер рассказал об «асимметрии в боевых возможностях» РФ и США. В американском оборонном ведомстве связали это с тем, что Москва развивает гиперзвуковое оружие. Карвер заявил, что это отставание США от РФ нужно устранить.

Александр Жилин в эфире радио Sputnik оценил высказывания представителя Пентагона.

«Мы видим, что в последнее время Вашингтон регулярно посыпает голову пеплом, говорит: «Ой, все пропало, мы отстали от России там, мы отстали от России сям»… Когда кто-то так себя ведет, надо внимательно посмотреть, что он этими заявлениями прикрывает», — отметил эксперт.

По его мнению, публикации американских СМИ о российском оружии также могут быть связаны с финансированием сферы ВПК в Штатах: возможно, Пентагону нужно убедить политиков в выделении средств в большем объеме. Жилин подчеркнул, что России следует идти намеченным путем и развивать свой военный потенциал без оглядки на «заклятых партнеров».

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Российский лидер подчеркивал, что задача нового оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз.