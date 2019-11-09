Сирия новости 9 ноября 07.00: авиаудар по КСИР близ Абу-Кемаля, Абди заявил о «полном выводе SDF» с севера Сирии

Сирия, 9 ноября. Неизвестные самолеты нанесли удар по иранским силам на востоке Сирии, курдские боевики утверждают, что выполнили сочинские договоренности, САА наносит удар по террористам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносит удары по позициям террористов на севере Латакии, нанесли удар по боевикам близ Дарат-Изза в Алеппо, обстреливают боевиков на юге Идлиба,

Курдские боевики: объявили о полном выводе своих вооруженных формирований из зоны «Источника мира».

Провинция Латакия

Правительственные силы возобновили удары по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) в горной местности Латакии. Новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) сообщает об ударах по террористам в районе населенного пункта Кабана, расположенного в районе горной гряды Джебель аль-Акрад.

Провинция Алеппо

Сирийские ВВС нанесли удар по позициям террористов на севере провинции Алеппо. Источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что удар был нанесен в районе города Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевые самолеты нанесли удар по позициям иранских сил на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@islamicworldupd), удар был нанесен по позициям Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) и проиранского ополчения в районе города Абу-Кемаль.

Источники в районе удара сообщают о крупном пожаре — всполохи пламени поднимаются над деревней Ас-Сукрия и вертолетным аэропортом «Хамдан». На данный момент остается неизвестным, кто нанес удар. С высокой вероятностью удар по силам иранских союзников в Сирии вновь был нанесен ВВС Израиля.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб части САА наносят удар по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок. Как сообщает новостной источник (@baladinetwork), артиллерийские удары были нанесены по укрепленным позициям боевиков в районе деревень Шейх-Мустафа, Накир и Хассана.

Провинция Ракка

Главнокомандующий проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» Мазлум Абди объявил, что все курдские боевики покинули 30-километровую зону на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями. В большом интервью информационному агентству RIA NAZA лидер курдских боевиков заявил, что SDF будет настаивать на своих прежних условиях в ходе переговоров с Дамаском.

По словам Абди, «проблем в военном отношении» нет, и силы SDF уже покинули район проведения турецкой военной операции «Источник мира». Между тем турецкая сторона регулярно сообщает о нападениях курдских боевиков — Абди утверждает, что эти нападения совершают люди, никак не связанные ни с SDF, ни с курдскими «Отрядами самообороны» YPG.

Провинция Хасака

Ребенок из печально известного лагеря беженцев «Аль-Хол» был передан правительством Сирии представителям итальянского Красного Креста. Как сообщает арабский телеканал RT, мальчика албанского происхождения, который был спасен из «Аль-Хола» в провинции Хасака, передали в ведение гуманитарной организации в рамках встречи между замглавы МИД Сирии Фейсалом аль-Микдадом и президентом Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, в присутствии президента Сирийского Арабского Красного Креста Халеда Хабубати. Замминистра Микдад подтвердил готовность Дамаска к сотрудничеству с международными гуманитарными организациями.

Между тем в лагерях на северо-западе Сирии остаются как минимум 750 детей иностранных боевиков, прибывших в Сирию из стран Евросоюза. Среди них, по словам представителя Управления ООН по правам человека, больше всего детей французского происхождения — около 300 человек. EU Observer также сообщает, что в Сирии находятся 200 детей голландских боевиков, 160 бельгийских и 60 британских. Половина из них — младше пяти лет, родители многих из них погибли в ходе войны против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.