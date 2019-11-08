МИД РФ отреагировал на осквернение памятника Герою Советского Союза в Кишиневе

Москва, 8 ноября. Москва ожидает реакции от Кишинева, где вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориальном комплексе «Вечность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Об инциденте в столице Молдавии стало известно накануне. Как уточнил глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, за последние полгода это уже второй акт вандализма.

Разбитую именную плиту из красного гранита нашли на аллее Героев Советского Союза.

«Эти вопиющие действия вызывают особое возмущение, так как во всем мире идет подготовка к празднованию Победы. Ожидаем от молдавский стороны реакции», — отреагировала Захарова.

Ранее стало известно об акте вандализма в Риге. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских войск, расположенный в парке Победы на левом берегу Западной Двины. Против мемориала активно выступают местные националисты.

Посольство России назвало произошедшее кощунством. Дипломаты отметили, что советских солдат, которые спасли Латвию от фашистов, пытаются представить в качестве «оккупационных войск», о чем свидетельствует сделанная вандалами надпись.