Большинство людей знают о Соединенных Штатах по фильмам, но это все равно, что судить о содержании книги по ее обложке. За блестящим фасадом еле стоят прогнившие стены, а по многим дорогам США просто физически невозможно передвигаться. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Инфраструктурный кризис

Одним из самых ярких примеров инфраструктурного кризиса, который с каждым годом только усугубляется, является городок Флинт. Этот город аж с 2011 года не могут обеспечить питьевой водой.

Можно сколько угодно говорить о том, сколько в Соединенных Штатах денег, какой объем ВВП какого штата, но тот факт, что страна не может или не хочет обеспечить собственных граждан чистой питьевой водой, говорит о ее беспомощности. Более того, президент США Дональд Трамп признал, что инфраструктура страны находится в самом плачевном состоянии. По сути, современные США представляют из себя с виду спелое, но внутри абсолютно гнилое яблоко.

Дураки и дороги

Одна из главных проблем инфраструктуры США — это дороги. Длительное и систематическое недофинансирование программ по строительству и обслуживанию дорожного хозяйства превращает не только отдаленные, но и городские улицы в нечто, похожее на лунный пейзаж. Однако, в США существуют проблемы не только с автомобильными, но и с железными дорогами. При этом, катастрофы на железнодорожном транспорте случаются в Соединенных Штатах несколько раз в год.

Соединенные Штаты — это страна неравенства и в отношении инфраструктуры и коммунального хозяйства это проявляется самым очевидным образом. Если где-нибудь в штате Мэн или в Калифорнии вы будете довольны всем, включая дорогами и уборкой мусора в вашем районе, то живя в Нью-Йорке, вы можете утопать в мусоре, передвигаться по разбитым дорогам, а также постоянно ждать тотального отключения электричества в любой момент. И началось это далеко не вчера.