Москва, 8 ноября. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, Украина и США были против. Итоги голосования прокомментировал политолог Евгений Бень.

По его словам, резолюция рекомендует государствам принять конкретные меры, «чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны». Кроме того, документ не допускает «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

В эфире радио Sputnik Бень подчеркнул, что за документ проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались, США и Украина выступили против. Эксперт назвал принятие резолюции «отправной точкой в противодействии нацизму». По его словам, в современном мире фашизм периодически «поднимает голову в разных точках земного шара». Политолог рассказал, почему Украина не поддержала резолюции против нацизма в ООН.

«Киев попустительствует нацизму, приравнивает бандеровских преступников, последователей Романа Шухевича и Степана Бандеры к героям Великой Отечественной войны, которые проливали кровь в боях с фашизмом. Для США это тоже циничный политизированный конъюнктурный шаг, ориентированный, прежде всего, на то, чтобы противостоять России и любым ее здравым инициативам», — подчеркнул политолог.

Кроме того, он уточнил, что Москва может гордиться принятием такой резолюции в ООН.

Роман Шухевич активно сотрудничал с фашистской Германией. Он прошел подготовку в школе абвера и стал заместителем командира спецподразделении «Нахтигаль» в звании гауптман. С осени 1941 года он служил в должности замкомандира 201-го батальона шуцманшафта, который находился в оперативном подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России ОУН1 и одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА1) (запрещена в РФ). Она была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов, а ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.

Действовала УПА преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

1 Организация запрещена на территории РФ.