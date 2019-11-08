Военный эксперт оценил шансы запрета ядерного оружия в XXI веке

Несмотря на разрушение договорной системы, регулировавшей контроль оружия массового поражения, в этом веке у человечества есть шанс принять документ об его запрете, считает военный обозреватель газеты «КП» Виктор Баранец.

Однако, Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Россия поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими «односторонними и аррогантными» методами. При этом Лавров подчеркивает, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности как к зеркальному ответу на действия США.

Как отмечает Виктор Баранец, отказ от ядерного оружия всеми странами — это дело очень далекой перспективы. По его словам, весь парадокс в том, что ядерное оружие служит сдерживающим фактором.

«Если бы его не существовало, то на Земле случились бы десятки кровопролитных и межгосударственных войн. Наличие этого оружия вызывает опасения даже у тех, кто им обладает. Однако, чтобы страны отказались от обладания этим оружием, необходимо на базе ООН принять всемирную Декларацию о запрещении ядерного оружия. Нужен всемирный консенсус по этому вопросу. Страны, разрабатывающие или обладающие ядерным оружием, должны согласиться и поставить свои подписи под этим протоколом. Кроме того, нужно, чтобы крупная международная комиссия проверила каждую страну», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военная доктрина США отличается от российского документа тем, что в американском варианте предполагается возможность первыми применять ядерное оружие, если кто-то угрожает национальным интересам страны, напоминает эксперт. В нашей военной доктрине прописано, что ядерное оружие можно применять в качестве ответного удара. При этом, кроме России и США, в ядерный клуб входит еще несколько стран.

«Однако есть страны, которые обладают ядерным оружием, но отказываются признавать это перед мировым сообществом. Одним из таких государств является Израиль. Он уже давно обладает около 100 атомными бомбами. Но когда им говорят об этом, то они бубнят, что не обладают ядерным оружием. Таким образом, каждая страна, которая думает о своей безопасности, хотела бы иметь ядерное оружие», — сообщил собеседник ФАН.

В последнее время идет разрушение договорной системы, которая касается регулирования оружия массового поражения, обращает внимание Баранец.

«Моду на это заложили американцы, которые вышли из договора ПРО 1972 года. Дальше они под фальшивым предлогом вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сейчас идут разговоры, что американцы не хотят продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Таким образом, мы видим, что этот замок, который удерживал мир от ракетно-ядерной разнузданности, очень сильно подпилен США. Тем не менее в этом веке у человечества есть шанс принять всемирную Декларацию о полном запрете ядерного оружия. Это трудный вопрос, но если люди не хотят сгореть в атомном аду, то эта проблема уже стучится в дверь», — добавил военный эксперт.

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия, в свою очередь, все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

Ранее заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявлял, что ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России. Отметим, официальная военная доктрина РФ подразумевает применение ядерного оружия только в случаях, когда против нее применялось оружие массового поражения. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что использование ядерного оружия Россией для предотвращения региональных конфликтов исключено.