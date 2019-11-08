Эксперт объяснила, почему поезда в Крым пока запустят только из Москвы и Петербурга

Москва, 8 ноября. Эксперт ВШЭ Екатерина Решетова прокомментировала продажу билетов на поезд в Крым из Петербурга и Москвы. По ее словам, в крупнейших городах страны транспортная система развита лучше.

В Москве и области высокая плотность населения, у людей есть возможности для путешествий, считает научный сотрудник института экономики транспорта ГУ ВШЭ Екатерина Решетова.

«История аналогична тому, что происходит в России с загрузками столичного аэропорта. Так у нас устроена транспортная система», — отметила эксперт, ее комментарий приводит Ura.ru.

Она считает, что в Москве намного больше желающих поехать в Крым на отдых, чем в других городах страны.

Напомним, что с 8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым. Перевозки начнутся в конце декабря на поездах «Таврия».

Стоимость билета из Петербурга в Симферополь составит от 3,5 тыс. рублей в плацкартном вагоне. Поезда из Москвы в Севастополь отправятся 23 декабря.

Крым соединили железной дорогой с Россией 14 июня. Рабочие состыковали железнодорожные пути на арке моста. Первый тепловоз осуществил тестовый проезд по новым рельсам.