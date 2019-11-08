В Совфеде рассказали, когда может быть принят законопроект о признании физлиц иноагентами

Москва, 8 ноября. Совет Федерации может принять закон о признании физических лиц иностранными агентами до конца 2019 года. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что данный документ был принят Госдумой в первом чтении в январе 2018 года. В настоящее время законопроект находится в высокой степени готовности, поэтому может быть принят до конца нынешнего года.

«В случае, если они сделают это до конца этого года, то я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести», — сказал Климов.

Сенатор выразил уверенность, что закон вступит в силу уже в 2020 году. Климов напомнил, что российские СМИ, которые осуществляют свою деятельность в США и странах Евросоюза, постоянно находятся под давлением

«Мы говорили о необходимости зеркального реагирования на это», — отметил Климов.

Он также добавил, что действие закона будет распространяться на физических лиц, которые занимаются распространением информации, получая финансирование из-за рубежа.

«В данном случае не важен источник этих денег - это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства. Главное, что зарубежные средства», — подчеркнул Климов.

Сенатор также отметили, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России пока не обсуждает возможность введения уголовного наказания для зарубежных СМИ и физических лиц, нарушающих закон об иностранных агентах, однако в будущем сенаторы могут вернуться к обсуждению данного вопроса.

Стоит отметить, что средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов, активно занимаются формированием протестных настроений в России.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев и члена Совета Федерации Франц Клинцевич призвали внести в список иностранных агентов русскоязычное издание The Bell, которое финансируется Западом и занимается созданием и распространением антироссийских фейков в информационном пространстве.

Еще одним иностранным агентом, осуществляющим вмешательство во внутренние дела России, является так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого доказывают факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России. Журналистам ФАН удалось выяснить, что офис ФБК в Москве посещал глава Бюро региональной безопасности посольства США в России Стивен Секстон, который проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил сторонников Навального оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.