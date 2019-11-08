Захарова рассказала о попытках радикалов раскачать ситуацию в Венесуэле

Москва, 8 ноября. Ситуация в Венесуэле по-прежнему остается напряженной. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, подрывная деятельность идет как внутри страны, так и извне. Соединенные Штаты продолжают попытки свергнуть правительство Венесуэлы.

«Радикально настроенные силы не оставляют попыток раскачать уличную активность. Продолжается подрывная работа чтобы не допустить урегулирования ситуации. В Вашингтоне используются различные рычаги для свержения избранного правительства Венесуэлы», — отметила Захарова.

Отметим, что США на протяжении всего последнего года не прекращают давления на Венесуэлу. В начале недели Вашингтон вновь расширил санкционный список, добавив в него пятерых венесуэльских чиновников.

Ситуация в латиноамериканской стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны тоже решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.