Оккупация Заевфратья курдскими бандами и США запустила черный передел краденной нефти Сирии

Пентагон и Госдепартамент США отрицают, что прибыль от незаконной добычи нефти в Сирии идет в карманы американских спецслужб. Представитель Госдепа объявил журналистам, что прибыль идет «на благо местных общин», а в военном ведомстве уточнили — всю прибыль от продажи награбленной нефти Штаты благородно отдают своим союзникам — боевикам курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии».

«США не получают прибыль от работы нефтяных полей. Она направляется SDF», — объявил помощник главы Пентагона Джонатан Рат Хоффман на встрече с журналистами.

ИГИЛ как предлог для оккупации нефти Сирии

Несмотря на крайнюю откровенность президента Трампа, Пентагон продолжает прикрываться запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство1», чтобы оправдать захват сирийской нефти. Специально для союзников по НАТО Хоффман подчеркнул, что нефтяные прибыли позволяли финансировать атаки ИГИЛ1 не только в Сирии и Ираке, но и в Европе.

«Они могут возродиться, если вернут себе доходы от нефтяных полей, — объявил чиновник США. — И не хотим, чтобы это случилось».

Между тем президент Трамп, по словам высокопоставленного чиновника Госдепа, не давал никаких указаний по поводу захваченной в Сирии нефти. По всей видимости, Пентагон и Госдеп решили распорядиться этими ресурсами самостоятельно.

Напомним, в Минобороны РФ оценили доходы от нелегальной продажи добытой в Заевфратье нефти в 30 млн долларов в месяц. Полученные в результате грабежа прибыли уходят на номерные счета, доступ к которым имеют сотрудники американских спецслужб и ЧВК.

Фальшивые «местные общины»

При этом «Демократические силы Сирии» никак нельзя назвать «местными общинами», и в Пентагоне это прекрасно знают — они сами привели вооруженных до зубов курдских боевиков на юг, в зону арабских племен, чтобы те получили контроль над нефтегазовыми месторождениями от террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и не допустили их возвращения под контроль Дамаска. Оккупационный режим «военных советов» SDF на юго-востоке Сирии опирается на американские вооружения и бойцов ЧВК, которые прибывают в Сирию с американских баз в Ираке. Минобороны РФ публиковало снимки нефтевозов с сирийским «черным золотом», которые сотнями уходят из Дейр-эз-Зора в Иракский Курдистан.

Условно «легализовав» вооружение SDF «угрозой ИГИЛ», США устами президента Дональда Трампа объявили нефть своей главной целью на территории Сирии. Ради разграбления сирийской нефти Пентагон не задумываясь пошел на нарушение американских санкций — нефтегазовые компании из США завозили в Сирию оборудование для нефтедобычи, а курдские боевики — сирийские подданные — на глазах у американских военных гнали колонны нефтевозов через границу.

Превращение SDF в оккупационную армию

Судя по заявлениям Пентагона и Госдепартамента, «местные общины», которым якобы передается вся прибыль от незаконной добычи нефти, и боевики SDF — одни и те же люди. Чиновники в Госдепартаменте всего лишь пытаются прикрыться «поддержкой местных общин» от справедливых обвинений в мародерстве, полагает политолог из Института политики и истории МПГУ Владимир Шаповалов.

«Американские заявления — чистой воды ложь, фейк, обман. Никаким «местным общинам» США ничего не передают, и эти заявления — попытка выйти из непростой ситуации, в которой они оказались, когда власти РФ открыто и с доказательствами заявили о том, что США крадут нефть у народа и правительства Сирии. Кому они передают доходы, и передают ли вообще, — дело десятое. Главное — то, что они совершенно незаконно эксплуатируют народное достояние сирийского народа», — подчеркнул собеседник ФАН.

Фактически, заявил Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей, Вашингтон использует доходы от краденой сирийской нефти для продолжения незаконной деятельности в Сирии.

«Мы можем предположить, что часть доходов идет на оплату и поддержание тех вооруженных формирований, которые обеспечивают в регионе американские интересы — прежде всего «Демократических сил Сирии». Очень циничная модель — Вашингтон фактически нанимает курдские вооруженные формирования и оплачивает их за счет эксплуатации сирийских ресурсов. Фактически это мародерство, — отметил Шаповалов. — Эта ситуация полностью неприемлема».

Таким образом, Пентагон на деньги американских налогоплательщиков долгие годы поставляет оружие в регион - и при этом обеспечивая непрерывный вывоз нефти из захваченного региона. Прибыли идут на содержание наиболее ловких дельцов среди сотрудников спецслужб США, действующих на Ближнем Востоке.

В начале 2019 года численность гражданских сотрудников, военнослужащих и частных агентов американских спецслужб приближалась к миллиону человек. Финансы этой огромной секретной армии, в которую входят ЦРУ, ФБР, Управление национальной безопасности, армейская разведка и десятки других служб, не подотчетны гражданским проверяющим органам — в этой системе можно спрятать не только 30 млн долларов, о которых заявили в Минобороны РФ.

«Я уверен, что значительная часть денег идет не курдским отрядам, а американским посредникам в структурах, которые непосредственно занимаются разграблением природных ресурсов Сирии, — заявил Владимир Шаповалов. — Это абсолютно непрозрачная схема — а следовательно, помимо грубейших нарушений международного права, здесь очевидна коррупционная составляющая. И это, кстати, может заинтересовать американское правосудие. Эти доходы нигде не фиксируются, ни о каком налогообложении не может идти и речи, и это настолько вольготная ситуация для теневых структур в США — доход, который нигде не учтен. Я убежден, что часть этого дохода растворяется в глубоких карманах американских чиновников, военных и бизнесменов».

Напомним, Соединенные Штаты, пытаясь уничтожить Сирию как государство, запустили процессы, которые представитель России в ООН Василий Небензя назвал «демографической инженерией». Это делалось ради доступа к нефтяным резервам с помощью лояльных боевиков. Теперь, даже после объявленного Трампом вывода американских войск из Сирии, Пентагон делает все, чтобы удержать шальные незаконные доходы.

1 Организация запрещена на территории РФ.