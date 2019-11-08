МИД призвал россиян ответственно подходить к поездкам в охваченную протестами Боливию

Москва, 8 ноября. МИД РФ призвал россиян ответственно подходить к поездкам в Боливию, где результаты президентских выборов привели к массовым беспорядкам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметила дипломат, в настоящее время экспертная миссия организации американских государств ведет аудит подсчета голосов на выборах. Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент страны Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

По итогам выборов страну охватили протестные акции.

«Есть пострадавшие и погибшие. МИД РФ призывает россиян ответственно подходить к поездкам в эту страну», — отметила Захарова.

Ведомство также обратило внимание на сообщения в СМИ о якобы имевшем место быть «вмешательстве» России в выборы в Боливии. Никаких доказательств своих обвинений издание, отметим, не привело.

«Это СМИ базируется в Прибалтике, делает антироссийские материалы на средства западных спонсоров. Позиционирует себя как российское СМИ, однако таковым не является», — подчеркнула дипломат.

Захарова в заключение добавила, что Россия заинтересована в стабильной и политически устойчивой Латинской Америке.

Напомним, летом Моралес встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его посетить Боливию. Глава РФ в ходе переговоров оценил успешное развитие отношений Москвы и Сукре, обратив внимание на хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве. По его словам, объем товарооборота между двумя странами в первом квартале 2019 года увеличился в 2,5 раза.