Фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу. События дня. ФАН-ТВ

Пушилин о заявлении Тейлора Донецкая Народная Республика ответит на ввод в Петровское полиции Украины. Такое заявление сделал глава ДНР. Как отметил Денис Пушилин, зеркальные меры неизбежны. Этого, конечно еще не произошло. Неизвестно даже, когда Киев будет готов к разведению сил. Но почему-то вдруг в дела Донбасса открыто стал вмешиваться и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор. Он заявил, что после разведения сил на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Киева. На что в ДНР ответили — это противоречит рамочному соглашению минской контактной группы. «Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников. В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств Республики», — заявил Денис Пушилин.

Зеркальный ответ США И еще один зеркальный ответ, но уже от России на действия США. Наша страна начнет разработку ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. Москва не станет размещать наземные ракеты в регионах до тех пор, пока этого не сделает США. Об ответных мерах еще ранее заявлял президент России Владимир Путин. 2 августа США окончательно вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нашей стране пришлось дать зеркальный ответ. Через две недели Штаты испытали запрещенную договором ракету. Создать ее за несколько дней просто невозможно. Вывод напрашивается один: все это время Вашингтон даже и не думал придерживаться условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Задержание финансистов терроризма 10 млн рублей почти за два года перечислили террористам две жительницы Дагестана. С одним из участников запрещенной в России организации ИГИЛ они познакомились в Интернете и сразу согласились помочь в финансировании группировки. 24 и 33-летняя женщины сейчас задержаны. Полицейские продолжают расследовать дело и собирать доказательства вины подозреваемых. «По данным следствия, в 2018 году через сеть Интернет они познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях. Женщины предоставили свои банковские карты, через которые осуществлялись переводы денежных средств на нужды бандформирований, действующих на территории Сирии», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.