Россия и Турция приступили к третьему совместному патрулированию в Сирии

Анкара, 8 ноября. Подразделения турецких и российских военных приступили в пятницу к работе на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в министерстве обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, впервые совместное патрулирование России и Турции пройдет по новому маршруту, длина которого превышает 100 километров. Военные начнут свой путь с пункта таможенного перехода Дейру-Нага и направятся на восток, вдоль сирийско-турецкой границы, проходя через несколько крупных населенных пунктов.

В колонну включены российские бронированные автомобили «Тайфун», «Тигр», и «БТР-80» и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также 24 военных обеих стран. За движение в реальном времени следит беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, контактирующих с членами террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), на северо-востоке Сирии.

В конце прошлого месяца президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

Глава МО России Сергей Шойгу назвал подписанный главами РФ и Турции меморандум единственным способом защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение отвода вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.