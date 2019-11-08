Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бузова показала в ночном шоу свою «самооценку»

471
0 Оставить комментарий

Бузова показала в ночном шоу свою «самооценку»

Москва, 8 ноября. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала гостьей популярного шоу «Ночной контакт». В своем аккаунте в социальной сети Instagram она опубликовала анонс выпуска программы со своим участием.

Судя по опубликованным кадрам, Бузова пожаловалась Стасу Ярушину на навязчивое желание фанатов поскорее выдать ее замуж. Также певица рассказала о своей самооценке, подчеркнув при этом, что у нее «просто шикарная задница». А на одном из кадров опубликованного анонса ночного шоу видно, как Бузова наглядно демонстрирует свою «самооценку», показав глубокое декольте перед камерами.

«Помню как одна из первых открывала это шоу («Ночной контакт». — Прим. ред.), и тогда мой выпуск побил рекорд по количеству просмотров. Предлагаю в этот раз повторить. Ведь в шоу будет столько всего», — заявила Бузова в описании к анонсу программы.

Она добавила, что в этом выпуске «Ночного контакта» исполнит песню «Вот она я».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#OlgaBuzovainDaHouse#вотоная#Бузова#Buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее Ольга Бузова рассказала, что и она, и многие ее подруги сталкивались с насилием в семье, передает «Газета.Ru». По словам звезды, после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым многие ее знакомые сомневались, что она сможет самостоятельно справиться со всеми проблемами. Бузова добавила, что девушки не должны бояться начать все заново и заверила представительниц прекрасной половины человечества, что у них все получится.

infox - new
Источник: Instagram-аккаунт Ольги Бузовой
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров