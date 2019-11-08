ФАН проанализировал план Запада по развалу России к 2030 году

Запад не намерен мириться с сильной и независимой Россией. Если их план будет реализован, к 2030 году от страны останется лишь малая часть существующих территорий, а Россия станет одним из маленьких ничего не значащих государств, с которым никто не считается. Этот аналитический материал Федерального агентства новостей подготовлен на основе иностранных публикаций и докладов.

Запад манипулирует мнением россиян в Сети

На первый взгляд, развалить Россию невозможно: ее жители, которые связаны общей историей, культурой, традициями, считают себя единым целым. Но ведь такого же мнения придерживались и советские граждане, которые и представить себе не могли, что однажды СССР перестанет существовать.

По этому сценарию и намерены действовать недоброжелатели РФ на Западе. Россия включает в себя десятки республик, которые Запад намерен рассорить и «раздарить» другим странам.

Для этого на Россию оказывается давление сразу с двух сторон — извне и изнутри. В Сети россиян убеждают в том, что русским быть стыдно. Этот вектор активно поддерживают Google или Facebook, которые манипулируют информацией в лентах пользователей. В соцсетях популяризуют призывы к участию в незаконных митингах, к бойкоту выборов и к различным провокациям на улицах российских городов.

Западные ресурсы пытаются сформировать у россиян образ власти как врага. Из-за информационных вбросов и искажения информации жители страны часто не способны оценивать реальную пользу или вред от решений руководства государства. В результате с подачи западных ресурсов граждане готовы оправдать людей, совершивших тяжкие преступления. Всех несогласных с этой позицией моментально причисляют к так называемым «ватникам» или «кремлеботам».

Внешнее давление – Запад активно формирует в мире образ некой «России-агрессора». Россия предстает в образе злодея не только в заявлениях западных политиков и в прессе, но и в кино и видеоиграх. Это позволяет авторам стратегии переманить на свою сторону не только старшее поколение, но и молодежь.

Провокации прозападной «оппозиции»

В результате у населения постепенно зарождается мысль, что Россия нуждается в кардинальных переменах и смене власти. Это одна из основных задач иностранной пропаганды.

Подогревают эти мнения в российском обществе так называемые оппозиционеры, которые продвигают «правильные мысли» за деньги западных кураторов. Задача этих людей — попасть в органы власти. Если оппозиционеры смогут в 2021 году получить достаточное количество мест в Государственной думе, то они по плану Запада должны будут внести значительные изменения в управление страной.

Главная цель Запада — полная федерализация России и максимальная независимость регионов. После этого они будут пытаться запустить постепенный процесс отсоединения субъектов от России и присоединения их к другим странам.

Обладая большинством голосов, «марионетки» Запада во власти смогут блокировать любые законопроекты и парализовать работу всех институтов. Россияне будут относиться к государству как институту все с большим недоверием…

Прекращение финансирования военных разработок даст зеленый свет увеличению влияния США. При таком развитии событий есть риск, что уже к 2024 году Россия потеряет свое геополитическое превосходство и возможность отстаивать собственные интересы и интересы государств-союзников.

Любые попытки РФ вести самостоятельную политику будут расцениваться как «агрессия». В результате в стране произойдут передел государственной и частной собственности, снижение уровня жизни, прекращение социального обеспечения и разрушение экономики. Запад поставит на повтор сценарий 90-х годов.

Как Запад хочет развалить Россию

После этого Запад будет пытаться запустить постепенный процесс отсоединения субъектов от России и присоединения их к другим странам.

Если раньше национальное единство обеспечивало мирное сосуществование и мусульман, и православных, и буддистов, и многих других, то серьезная политическая и социальная дестабилизация повлечет за собой раскол в обществе.

Первый удар будет нанесен по кавказскому региону. Дагестан и Чечня, несогласные с навязываемыми им прозападными ценностями и идеалами, отделятся от России среди первых.

Северная Осетия воссоединится с Южной и составит новое государство — Алания. Еще одно государство на Кавказе – Кабарда – родится при объединении Карачаево-Черкессии с Кабардино-Балкарией и Адыгеей.

На все отделившиеся от России мусульманские государства большое влияние будет оказывать Турция. Страны Кавказского региона по плану Запада заключат с Турцией военно-политический союз и отрежут Россию от Черного моря.

Ради полезных ископаемых и лесов Китай заберет себе Хабаровский край, Республику Тыву, Омскую область, Еврейский автономный округ, Амурскую область, большую часть Якутии и Иркутскую область. Камчатку, Чукотку «поддержат» США, а Японии передут Магаданскую область, Сахалин и Курилы.

Приморский край станет независимым Приморским государством, вернув себе дореволюционное название — Дальневосточная республика. Токио и Вашингтон выступят гарантами его независимости.

Калининградская область и Крым попадут под контроль Евросоюза. Потомки бежавших в 1945-м году фашистов вернутся в Калининград, который переименуют в Кенигсберг. Мурманская область достанется Норвегии, а Карелию отдадут Финляндии.

Ближе к 2030 году Россия потеряет нефтегазовые регионы: Тюменская область с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, а также Коми объявят о своей независимости, чтобы самостоятельно вести торговлю ресурсами.

Челябинская область, по плану США 70-х годов, как и другие уральские регионы, станет самостоятельным и независимым государством. Россия потеряет собственное промышленное производство.

После всех преобразований от страны останется крайне незначительная часть прежних территорий. Россия превратится в раздробленную и малозначимую страну без ресурсов, вооружения, логистики и мн. др.

Россиянам есть чем гордиться: их предки победили фашизм, покорили космос, не проиграли ни одной из сотен войн со времен правления Петра I. Однако Запад пытается убедить жителей страны, что этим гордиться стыдно. В современном мире активно переписывается и искажается история. Если в других странах патриотизм звучит гордо и поощряется, то в России, по мнению западных кураторов, хвалиться достижениями страны должно быть стыдно.

На данный момент все в руках нового поколения. Будущее страны зависит от того, сможет ли оно опираться на свое собственное мнение или будет покорно принимать «ценности» и правила, навязываемые Западом.