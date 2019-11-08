Москва, 8 ноября. Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат выступил на четвертой Московской конференции по нераспространению. По словам главы МИД, Москва не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. При этом министр заверил, что Россия полностью разделяет идею построения безъядерного мира. По мнению Лаврова, добиваться этой цели нужно не такими «односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ». Лавров объяснил, почему Россия не откажется от ядерного оружия.

«Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул он.

Кроме того, принуждение ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности Лавров назвал «опасной иллюзией».

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия в свою очередь все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

Ранее заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявлял, что ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России. Отметим, официальная военная доктрина РФ подразумевает применение ядерного оружия только в случаях, когда против нее применялось оружие массового поражения. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что использование ядерного оружия Россией для предотвращения региональных конфликтов исключено.