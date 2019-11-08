Юнармейцы взяли «золото» Международной выставки изобретателей за антивандальный Wi-Fi замок

Москва, 8 ноября. Юнармейцы Лев Лавров и Олег Неволин получили золотую медаль на Международной выставке молодых изобретателей IEYI-2019 в Индонезии за антивандальный замок, который открывается через смартфон.

Ученики пермской школы №93 выиграли в категории «Технологии для специальных нужд».

«Мы заметили, что успех презентации зависит и от того, насколько ты владеешь английским. Наш проект был немного сыроват, а для международной выставки тем более. Но мы его так презентовали, что взяли первое место», – рассказал Лев Лавров корреспонденту Федерального агентства новостей.

Аналоги замков на системе Wi-Fi есть у таких крупных компаний как Samsung и Xiaomi. По мнению жюри, пермский вариант ни в чем не уступает известным конкурентам.

Удешевить конструкцию юнармейцам удалось за счет использования 3-D принтера, на котором напечатали корпус ручки. Ребята говорят, что такая система может использоваться в камерах хранения, гостиницах, школах, на горнолыжных курортах и в общественных местах.



Всего на выставке в Джакарте соревновались 120 проектов из 11 стран. Среди участников – Индия, Китай, Корея, Малайзия, Россия, Таиланд и другие. В российскую команду вошли 17 школьников из Екатеринбурга, Зеленодольска, Москвы, Мончегорска, Нижнего Новгорода, Норильска, Перми, Сарова и Читы.

«К нашей команде было особое внимание. Это связано с тем, что у нас, в отличие от восточных стран, другой подход в изобретательской сфере. Не только жюри, но и инвесторы интересовались российскими разработками», — рассказал Олег Неволин.

По итогам соревнований российская команда завоевала две золотых и четыре бронзовых награды.

Лев Лавров и Олег Неволин планируют принять участие в выставке в 2020 году, которая пройдет в Казани.