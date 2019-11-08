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Кремль пообещал решить вопрос очередей на границе РФ с Казахстаном

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Кремль пообещал решить вопрос очередей на границе РФ с Казахстаном

Москва, 8 ноября. Россия решит вопрос огромных очередей из машин на границе с Казахстаном, поручения уже даны министру экономического развития Максиму Орешкину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что большие очереди скапливаются на границе с Казахстаном. Машины ожидают проезда через границу около суток. Представители СМИ поинтересовались, будут ли решать в Москве этот вопрос. Кремль пообещал решить вопрос очередей на границе РФ с Казахстаном. 

«Абсолютно правильный вопрос, министру экономического развития Максиму Орешкину даны поручения. Известна ситуация — огромные очереди грузовиков, ситуация, которая тормозит основные маршруты. План решения проблемы презентован — выделены средства. Он будет быстро реализован — инфраструктура с российской стороны будет приведена в надлежащий уровень. О презентации восстановления инфраструктуры нужно уточнять в Минэкономразвития», — сказал Песков. 

Ранее РФ и Казахстан одобрили планы развития пунктов пропуска на границе. Министр экономического развития России Максим Орешкин представил дорожную карту по развитию пунктов пропуска через российско-казахстанскую госграницу на 2020-2025 годы. Он напомнил, что сегодня на пунктах пропуска «Сагарчин» и «Маштаково» скапливаются огромные пробки. Чтобы увеличить их пропускную способность необходимо «делать инвестиции» и проводить модернизацию.

Первый этап выполнения дорожной карты обойдется в 19,9 млрд рублей. Это позволит обустроить 18 пунктов пропуска, 17 из которых автомобильные, один железнодорожный. Предполагается, что первый этап начнется уже со следующего года.

В рамках форума Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны подписал Орешкин, с казахстанской — министр нацэкономики Руслан Даленов.

Кремль пообещал решить вопрос очередей на границе РФ с Казахстаном

 

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