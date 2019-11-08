Песков прокомментировал идею Минфина ввести налог на ПНГ

Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами прокомментировал вопрос о налоге на попутный нефтяной газ (ПНГ). Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На пресс-конференции стало известно, что нефтяники хотят попросить Владимира Путина не вводить налог на ПНГ. Журналист спросил, поступало ли соответствующее обращение в Кремль.

«Мне не известно о том, поступало ли такое обращение, мы видели эти сообщения в СМИ. Конечно, в первую очередь, эти обращения должны быть адресованы в кабинет министров, в правительство», — сказал Песков.

Он добавил, что такие обращения должны прорабатываться на различных уровнях, в том числе на уровне экспертов.

Напомним, что нефтяники раскритиковали идею Минфина России ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ). Известно, что ведомство хочет компенсировать государственному бюджету 60 млрд рублей в год, выпадающих из-за налоговых льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти».

Минфин России считает, что может получить не менее 30 млрд рублей в год за счет нового налога. Однако эта инициатива не нашла поддержки у работников нефтяного сектора.