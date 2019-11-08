Москва, 8 ноября. Данные о сокращении врачей первичного звена в России заслуживают глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что недавно Минздрав обнародовал данные, по которым видно: число врачей в РФ уменьшается, и больше всего медиков ушло из направления скорой помощи. Представителя Кремля спросили, как оценивают эти данные в Москве. Песков прокомментировал данные об уменьшении числа врачей первичного звена в РФ.

«Вы знаете, безусловно, это данные, которые заслуживают внимания, которые, безусловно, являются поводом для глубокого анализа. Справедливости ради, нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается по итогам целой серии совещаний во главе с президентом Владимиром Путиным, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает меры по выправлению этой ситуации. Существуют также набор мер в нацпроектах, которые направлены на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины, будь то специализированное направление или первичное звено, более привлекательным», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России за год число врачей сократилось более чем на 50%. Об этом говорится в справке Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах за 2018 год. В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии. Второе место занимает Новосибирская область, где количество медработников сократилось на 58%. Наиболее отрицательная динамика также замечена в Томской и Кемеровской областях, где этот показатель равен 18% и 17,3% соответственно, а также Якутия с результатом в 17,2%.