Песков рассказал о рабочей программе Путина на 8 ноября

Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на пятницу, об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У главы государства 8 ноября будет несколько рабочих встреч. Он примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту.

«Президент посчитал необходимым принять в ней участие. Не планируется участия в дискуссии, только выступление. Также на завтра запланирован международный телефонный разговор. Сообщение о нем будет сделано по итогам», — сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал поездку Владимира Путина в Омск, где проходил Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Наши регионы взаимодействуют. Хочу напомнить, что Россия и Казахстан объединяет самая протяженная сухопутная граница. В отличие от других стран, на ней не строят соборов, а обсуждают вопросы строительства пропускных пунктов», — сказал Песков.

Напомним, что на заседании в Омске Путин поставил в пример строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области. Он считает это хорошим показателем промышленной кооперации России и Казахстана.