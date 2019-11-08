Кремль опроверг сообщения о планах запретить «Википедию»

Москва, 8 ноября. Предложение президента РФ Владимира Путина заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией не означает запрета американского интернет-ресурса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что некоторые СМИ исказили слова Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера, президент отмечал, что «Википедия» хоть и популярный ресурс, но не достоверный.

«То, что имел в виду президент и некоторые из выступающих — это то, что, при всем уважении, информация, опубликованная в «Википедии» и регулярно обновляемая в «Википедии», она никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность», — пояснил Песков.

Когда Путин предлагал заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию, он говорил о создании источника, из которого, в отличие от популярного интернет-ресурса, всегда можно будет получить достоверную информацию.

«Ни о каких запретах, препятствиях к доступу к «Википедии» речи быть не может. Это легко можно прочитать на сайте президента», — заключил Песков.

Отметим, что в статьях «Википедии» неоднократно публиковались откровенные фейки. Например, американский ресурс фальсифицирует российскую историю в интересах западной политики. На страницах «Википедии» для разных стран навязываются отличающиеся версии исторических событий. Так, ресурс на украинском языке утверждает, что у народов России и Украины якобы мало общего.

О том, что в нашей стране необходимо создать аналог «Википедии» ранее заявлял глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. По его словам, это позволит противостоять натиску Запада, ведущего информационную войну с помощью своих интернет-ресурсов.