НКО «Репортеры без границ» оправдывает санкции по указке Запада

Международные неправительственные организации, наподобие «Репортеров без границ», занимаются развешиванием ярлыков на страны, против которых хотят ввести санкции, считает член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Виталий Милонов.

В Москве недавно завершилась конференция «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий», где присутствовал представитель международной «неправительственной» организации «Репортеры без границ».

Однако известно, что эта международная организация, зарекомендовавшая себя с не очень приятной стороны, создает фейковые исследования про свободу слова в мире. Недавно она начала реализовывать новый проект — Journalism trust initiative. Планируется, что 22 ноября в Брюсселе все это будут торжественно презентовать.

Предполагается провести анкетирование всех европейских и мировых СМИ, которое включает в себя опрос из 200 вопросов. На основании этого исследования будут созданы знаменитые «белые списки СМИ». Таким образом, якобы неправительственная организация будет рекомендовать — кто хороший, а кто нет.

Кроме того, подсчитанный данной организацией индекс свободы прессы за 2018 год вызывает много вопросов: Россия на 149 месте из 180, где-то примерно там же, в «подвале», болтается Турция. И на 102 месте мы видим Украину.

К слову, в прошлом году конференция ОБСЕ по свободе СМИ проходила в Киеве. И тогда на границе развернули с волчьим билетом одного из спикеров — известного российского журналиста и общественного деятеля Евгения Примакова.

По словам Виталия Милонова, организации, подобные «Репортерам без границ», интересны тем, что не имеют никакого мандата. Они сами присвоили себе статус общественной организации.

«К тому же есть организации, выдающие паспорта гражданина мира, но это детская шутка, и только глупцы могут его покупать. Эти организации сами себя назвали якобы международными, авторитетными экспертными сообществами. Их задачей является развешивание ярлыков. Красивое название свидетельствует, насколько четко они воплощают те надежды, которые возлагаются на эту организацию, и соответствуют идеологическим представлениям тех, кто спонсирует эту организацию», — заявил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В действительности такие организации реализуют серьезные идеологические задачи во всем мире на деньги Сороса и других западных спонсоров. «Рецепт» соответствия критериям этих организаций очень простой, говорит депутат. Во-первых, необходимо быть оппозиционным.

«Вы должны ненавидеть свою действующую власть и говорить, что образец демократии — США. Во-вторых, вы должны выступать против семьи, веры, а также за ценности индивидуализма и либерализма. В таком случае вы получите положительную оценку. Поэтому данная организация является прикрытием для дальнейших санкций. Им дают задание, они называют какую-то страну недемократичной и не открытой для прессы», — объяснил парламентарий.

Ранее известный журналист, член комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич обрушился с критикой на западную НКО «Репортеры без границ» в ходе конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век». Тогда эксперт рассказал о двойных стандартах в работе «Репортеров без границ», а также о планах НКО создать т. н. «белый список СМИ».