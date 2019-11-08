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В Приморском сафари-парке хотят поставить памятник козлу Тимуру

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В Приморском сафари-парке хотят поставить памятник козлу ТимуруВладивосток, 8 ноября. Умершему Козлу Тимуру, который в 2015 году прославился дружбой с хищником тигром Амуром, хотят установить памятник. Об этом рассказал директор Приморского сафари-парка, в котором содержалось животное, Дмитрий Мезенцев.

«Звездного» обитателя парка обнаружили мертвым 5 ноября, у животного остановилось сердце.

«Болел немножко и возраст — все вместе»,— объяснил Мезенцев.

Директор парка рассказал, что животное после смерти кремировали, а его прах сохранили в урне. Кроме того, на территории парка ему хотят установить памятник.

«Надо какую-нибудь скульптуру сделать в память о легендарном животном. <…> В виде козлика», — заключил Мезенцев. 

При жизни у животного был опекун — Эльвира Головина, сообщает Infox. Она отметила, что козел содержался в отличных условиях: у него был личный лечащий врач, а также за ним присматривали два медработника из сафари-парка. Теперь урну с его прахом планируется захоронить с почестями.

Смерть козла Тимура стала обсуждаться интернет-сообществом, передает Deita. Пользователи Сети спорят о том, стоит ли устанавливать животному памятник. 

«Они там с ума посходили… Какой памятник, какой прах в урне… Лучше бы на благотворительность деньги отдали, если некуда девать!» — возмутилась в комментарии девушка.

«Козел принес парку популярность и клиентов. Вот за это ему и плата такая, и памятник», — возразил ей другой комментатор.

В Приморском сафари-парке хотят поставить памятник козлу ТимуруНапомним, необычная история дружбы двух животных началась в Приморье в 2015 году, когда тигру Амуру, обитателю местного сафари-парка, на съедение привели живого козла. Однако Тимур оказал хищнику отпор — не позволил использовать себя в качестве пищи и вдобавок занял его территорию. В результате животные подружились и стали совершать совместные прогулки.

Кроме того, знаменитая пара из Приморья стала настоящим товарным знаком. Для использования образа животных теперь необходимо получить обязательное согласие правообладателя.

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Источник: 360tv.ru
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