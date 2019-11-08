Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Москва, 8 ноября. Сбербанк совместно с компанией Nvidia разработали самый мощный в России компьютер «Кристофари», сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» банка Давид Рафаловский.

На конференции AI Journey представили суперкомпьютер, разработанный на базе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Разработка стала главной составляющей облака AI в Сбербанке.

Компьютер получил имя Kristofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Производительность компьютера достигла 6,7 PFLOPs. Он получил по мощности 7-е место в Европе и 29-е — в мире.

В настоящее время суперкомпьютер тестирует Сбербанк и некоторые клиенты компании SberCloud. Ресурсы Kristofari станут доступны сторонним компаниям через облако с 12 декабря. Стоимость услуг будет зависеть от заказанных мощностей.

Разработчики Kristofari убеждены, что компьютер будет применен в научно-исследовательских, коммерческих и государственных организациях, работающих в различных отраслях.

Глава правления Сбербанка Герман Греф констатировал, что в дальнейшем направление по созданию подобных технологий будет развиваться в организации.