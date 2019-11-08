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Автор песен Кобзона и Лещенко скончался в Москве

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Автор песен Кобзона и Лещенко скончался в Москве

Москва, 8 ноября. Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался в Москве на 70-м году жизни.

«Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре», — приводит слова источника агентство городских новостей «Москва».

Следов насильственной смерти на теле композитора не обнаружили. Маркелов умер на 70-м году жизни.

Композитор родился в Сталинграде 4 августа 1950 года, передает РИАМО. В 1974 году Маркелов окончил консерваторию имени Глинки. Затем стал преподавателем теории музыки и фортепиано в Волгоградском музыкально-педагогическом училище.

Композитор писал музыку к документальным фильмам и мультфильмам, сочинял композиции на стихи Григория Поженяна, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко и Льва Ошанина.

Иосиф Кобзон исполнил его песню на стихи Григория Поженяна «С Днем Победы, капитан!». Лев Лещенко стал первым исполнителем его композиции «Кижи», пишет «Аргументы и факты». Более чем за 30 лет композитор написал более 70 песен

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Источник: Агентство городски новостей «Москва»
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