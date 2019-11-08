Шантажист-рецидивист из «Росбалта» обвиняется в вымогательстве денег у бизнесмена

Журналист ИА «Росбалт» Александр Шварев, находящийся в Риге, стал фигурантом нового уголовного дела — на этот раз его обвиняют не только в клевете, но и вымогательстве 50 тысяч долларов у бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева. По заявлению адвоката «Росбалта» Игоря Бушманова, Швареву заочно предъявили обвинение, 11 ноября суд рассмотрит ходатайство об аресте журналиста.

Шантажист-рецидивист

Шварев все отрицает, однако следствие обвиняет его в намеренном размещении клеветнических сведений, порочащих честь и достоинство Ракишева с целью давления на него и шантажа — журналист обещал убрать негатив, если получит 50 тысяч долларов. Речь идет об освещении эпизода 2015 года — перестрелке у ресторана «Элементс» на Родчельской улице, приведшей к аресту вора в законе Шакро Молодого.

Это не первое уголовное дело для Шварева и «Росбалта», связанное с клеветой. Издание поддерживает своего корреспондента и связывает это с предпринимателем Алишером Усмановым и материалом «Росбалта» о торговле медью. Сведения, приведенные в том материале, были признаны полицией заведомо ложными. Это стало основанием для подачи Усмановым иска о клевете, который сейчас рассматривается.

Площадка для свободы слова экстремистам

«Росбалт» и лично Шварев любят называть себя «охотниками на олигархов» и уверяют, что судебная система их преследует за решимость заявлять о неблаговидных поступках и преступлениях сильных мира сего, но издание замечено не только в явно заказной работе против конкретных лиц, но и в антигосударственной деятельности.

Например, в апреле этого года «Росбалт» попал в Классификатор СМИ РИА «ФАН» после попытки организовать конференцию на тему «Общественно-политический кризис в Ингушетии» на волне протестов в республике из-за территориальных решений. Тогда журналисты издания готовые были дать площадку весьма одиозным персонажам, в том числе обвиняемым в экстремизме и раскачке сепаратистских настроений.

Общественный деятель Александр Малькевич в беседе с ФАН тогда назвал позицию «Росбалта» сознательной работой по дестабилизации Северного Кавказа, что хуже, чем распространение фейковых новостей, хотя в законе наказание за это не предусмотрели.

По мнению Малькевича, материалы «Росбалта» о готовности ингушского народа восстать против центра, которые обильно выходили на сайте издания во время острой фазы беспорядков — это продуманная информационная кампания, у которой были свои заказчики и бенефициары. Тогда же общественный деятель предложил внести в закон о фейках дополнение, которое запретит СМИ привлекать в качестве экспертов, спикеров и лидеров мнений, случайных или подставных людей, в расчете, что их слова вызовут широкий общественный резонанс.