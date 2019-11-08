Санавиация России: проблемы компаний и пациентов

Ровно три года назад, 8 ноября, российское правительство утвердило паспорт приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», целью которого было повышение доступности экстренной медицинской помощи для населения, проживающего в труднодоступных территориях. С 2016 по 2019 годы планировалось увеличить число вылетов, построить вертолетные площадки при больницах, построить новые российские медицинские вертолеты. Федеральное агентство новостей посмотрело, что после миллиардных бюджетных вложений санитарная авиация представляет собой сейчас и с какими проблемами еще предстоит справиться.

На октябрь 2019 года санитарная авиация России охватывает 90% территорий, где проживают более 60% населения нашей страны. Активное развитие отрасли происходит последние три года. За это время санавиация заработала более 14 миллиардов рублей. Причем, по итогам только этого года сумма контрактов на услуги санитарной авиации в России может превысить семь миллиардов рублей. Такие цифры озвучила первый заместитель генерального директора «РВС-холдинга» Наталья Трофимова в рамках интервью корпоративному сайту «Русских вертолетных систем».

С позиции поставщика услуг по транспортировке больных Трофимова говорит о необходимости проанализировать потребность регионов в воздушных судах и объектах авиационной инфраструктуры и сопоставить ее с платежеспособностью субъектов Российской Федерации. Финансирование отрасли, которое ведется из федерального или регионального бюджетов, является системообразующим вопросом современной санитарной авиации, отмечает Трофимова. Она прямо называет недофинансирование причиной неоказания помощи пациентам.

В беседе с Федеральным агентством новостей Надежда Тимощук, соучредитель и совладелец компании AMN Medical Services GmbH, которая под брендом Pediatric Air Ambulance оказывает услуги по международной транспортировке больных детей, более конкретно обозначила современные проблемы санитарной авиации, напрямую влияющие на здоровье и жизнь больного человека.





По ее словам, несмотря на то, что санавиация, как вид медицинской помощи, существует далеко не первый год, до сих пор актуальным остается вопрос взаимодействия со стационарами. По мнению Тимощук, проблема заключается в том, что больницы до конца не понимают санитарную авиацию, как таковую.

«Лечащий врач может быть против перевозки пациента, ссылаясь на то, что это невозможно по показаниям. При этом все показания к транспортировке присутствуют. Врач может настаивать на перевозке автомобилем, хотя в конкретной ситуации самолетом будет дешевле. Иногда такое происходит вполне осознанно, когда больница намеренно не отпускает пациента в другой стационар, чтобы скрыть ошибки, допущенные в лечении, — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Тимощук работает в сфере детской санавиации около пяти лет и с высоты накопленного опыта она отмечает, что транспортировка пациента очень влияет на его здоровье: если перевезти неправильно, то состояние больного может ухудшиться, а срок реабилитации — увеличиться на недели.

Обозначенные Тимощук проблемы актуальны для России. Федеральное агентство новостей пообщалось с жителями Петербурга, Краснодарского края и Бурятии, родственникам которых потребовались услуги санитарной авиации. Герои узнали о санавиации совершенно случайно и некоторые не смогли воспользоваться ее услугами, правда, по разным причинам.

Как рассказал ФАН генеральный директор ООО «Вертолетные системы» Виктор Мартынов, клиенты часто обращаются в коммерческие структуры с запросами о перемещении больных родственников в медицинские учреждения и готовы платить крупные суммы, ссылаясь на острую необходимость и отказ больниц в предоставлении авиатранспорта.

«Представители авиакомпаний часто сталкиваются с ситуациями, когда жители разных регионов страны звонят, просят помощи в транспортировке больных, находящихся в медицинских учреждениях. Происходит это по разным причинам: например, некоторым не удается добиться транспортировки больного родственника бортом санитарной авиации, который предназначен для этого. Часто перевозчикам приходится оказывать консультационную помощь и рассказывать обратившимся, как устроен принцип санитарной авиации и на кого возложены функции обеспечения транспортировки больных. Столкнувшиеся с экстренной ситуацией люди по понятным причинам этой информацией не владеют и иногда сталкиваются с игнорированием необходимости транспортировки больного бортом санитарной авиации, — пояснил собеседник ФАН.

Нет санавиации

Бабушка Натальи жила в богом забытой деревушке Санага. По разбитой дороге от нее до районного центра можно доехать за два с половиной часа, до столицы Бурятии Улан-Удэ — за 10-12 часов. Несмотря на почтенный 82-летний возраст, вдова ветерана Великой Отечественной войны, воспитавшая семерых детей, не сидела без дела — в деревне всегда было много работы.

Наталья уверена, что перевези бабушку в Улан-Удэ, можно было бы продлить ее жизнь еще на несколько лет, но пенсионерка не хотела уезжать из своей деревни — свои соседи, свой дом, полный гостей, своя кровать, свой стакан.

Пенсионерке внезапно стало плохо 15 августа. Местный фельдшер из имеющихся лекарств мог только поставить капельницу с глюкозой. Назначенное лечение не работало, поэтому Наталья попыталась экстренно перевезти бабушку в больницу Улан-Удэ. От МЧС она узнала о санавиации. По ее словам, в ведомстве подсказали: вызвать вертолет можно через неотложку.

«Позвонила, меня выслушали и сказали: «Ждите звонка». В итоге так никто не перезвонил. Забыли видимо. Пока я искала [другие варианты], бабушке стало еще хуже. Через сутки она скончалась. Когда я уже приехала на похороны, поняла, что это был инсульт: голова черная, а тело белое. Значит, это было кровоизлияние в мозг», — предположила Наталья.

По словам женщины, когда бабушка сломала шейку бедра четыре года назад, и ее на машине привезли в районную больницу, врачи предложили ехать домой: мол, стариков не лечим. Внучке пришлось договариваться, чтобы скорая приехала из Улан-Удэ, забрала пенсионерку, и в столице Бурятии ее поставили на ноги.

«[После этого кажется, что] в райцентрах и деревнях легче сразу умереть. Чиновники, когда ездят [в отдаленные районы Бурятии], делают это на вертолете. В таких [как со мной] случаях надо сразу вызывать санавиацию, но я не могу это сделать. Как я поняла, у нас в Бурятии вообще нет такой услуги [вызвать санавиацию]», — посетовала собеседница ФАН.

В последний раз министерство здравоохранения Бурятии упоминает санитарную авиацию в августе прошлого года в рамках приема заявок от жителей республики. Ведомство предложило поучаствовать в создании отраслевого раздела стратегии развития до 2035 года. Среди проблем бурятский Минздрав отметил строительство вертолетной площадки «в пределах 15-минутной доступности до ведущих медучреждений в Улан-Удэ».

До этого региональное министерство здравоохранения вспоминало о санитарной авиации в июле прошлого года. Ведомство отчиталось о количестве вылетов и эвакуированных пациентов. В 2017 году за 331 вылет перевезли 556 пациентов, в 2018 на момент публикации минздрава — 77 вылетов и 115 эвакуированных человек, что говорит о тенденции к снижению. В 2019 году профильные власти Бурятии не сообщали о своей работе в сфере санавиации.

Выходной

Сергей купил квадроцикл два года назад. Очень быстро возник дружеский кружок по интересам, превратившийся в клуб любителей бездорожья. Он и его друзья собирались вместе, чтобы погонять в лесу в пригороде Петербурга. Вот и в субботу, 31 августа, Сергей в районе обеда приехал на дачу в Синявино после работы, быстро перекусил, переоделся и поехал к ребятам.



Маршрут от места сбора к лесной трассе проходит по проселочной дороге. Кортеж бездорожников промчался мимо строящегося дома, скрылся в чаще и вернулся, когда уже стемнело. Сергей ехал третьим. Первые два квадроцикла подняли пыль, которая помешала ему среагировать на внезапную преграду. Пока члены клуба преодолевали чащу, к забору строящегося дома отгрузили свежую гору щебня, занявшую половину дороги. Ни о чем не подозревавший Сергей не успел сбросить скорость и вонзился в нее.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала Сергея в реанимацию Шлиссельбургской городской больницы поздно вечером 31 августа. Его мать Людмила сразу вспомнила аварию, которая произошла некоторое время назад с ее близким. Тогда травмы были тоже очень тяжелые, но человек выжил, поэтому в ней теплилась надежда.

Родственники Сергея начали сразу решать вопрос о его переводе в Петербург. На следующий день, в воскресенье, было понятно, что его надо перевозить в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Санавиация была готова, но требовала разрешение врачей на транспортировку. Ни в Шлиссельбурге, ни в Петербурге руководителей стационаров не было на месте. Только они могли завизировать перевозку, поэтому все перенесли на понедельник.

Вертолет санитарной авиации доставил Сергея в петербургский стационар ближе к полудню 2 сентября, где он провел две недели и скончался. Людмила не знает, было ли потеряно время из-за выходного, которое могло спасти ее сына. Она бы предпочла госпитализацию вертолетом в петербургский стационар с места аварии, а не из районной больницы, чтобы сын начал получать всю необходимую помощь как можно раньше.

«Вроде делали обследования, вроде, отек стал меньше, вроде, температура нормальная, но вдруг присоединилась пневмония — температура стала 40. После вскрытия сказали, что была тотальная пневмония обоих легких. Врачи говорили разные вещи: утром один одно, вечером другой другое. Но надежда была», — рассказала она ФАН.

Родители Сергея признались, что представляли, будто он ушел на работу, а вечером осознали, что он ушел навсегда.

Скрыть ошибку

Когда Артем с семьей вернулся из отпуска, теща лежала в районной больнице Мостовского района Краснодарского края пятый день. На тот момент у 59-летней женщины, страдающей сахарным диабетом и проблемами с щитовидной железой, отказали почки:

«С момента госпитализации изо дня в день ей становилось все хуже. Врачи не называли диагноз. Лечили не тем, чем нужно, вливали непонятные препараты, что привело к отказу почек. Врачи начали разговор о том, чтобы встать в очередь на почку и диализ. Тогда мы подключили все мыслимые и немыслимые связи», — вспоминает собеседник агентства.

Светлана (имя изменено) живет в почти 300 километрах от Краснодара. Больница, в которой ее залечили, чуть ближе — немногим более 200 километров. По гористой местности уверенный водитель на машине долетит до столицы Кубани примерно за три часа, но и это было слишком долго, поэтому Артем начал обзванивать вертолетные клубы, чтобы перевезти тещу по воздуху.

«Прямо в больнице выяснилось, что у них есть площадка, на которую когда-то прилетал вертолет. В одном из вертолетных клубов мне подсказали, что надо выходить на санавиацию. Я не знал о ее существовании до этого момента. Через врачей Краснодара мы на них вышли. В санавиации сказали, что, если врач подаст заявку, они готовы: транспорт есть, он летает, его подадут в течение двух часов», — вспоминает он.

По словам Артема, ему не давали разрешение о переводе: сначала врачи говорили о том, что пациентку нельзя транспортировать вообще, потом говорили о болезнях, при которых женщине можно навредить, но в итоге разрешили перевозку в реанимобиле. Перед этим консилиум врачей наконец поставил диагноз: кишечная инфекция.

Реанимобиль для перевозки оказался обычной старой «ГАЗелью» без соответствующего оборудования. Артем уверяет, что выписал бы профессиональный медицинский реанимобиль из Краснодара и перевез тещу сам, если бы знал заранее.

«Когда я увидел «ГАЗель», спросил о реанимобиле. Мне ответили, что он поломан, и вообще, радуйся тому, что есть. Вертолет летит 30 минут. Мы ехали за пять часов: пока вышла смена, пока подготовили автомобиль. Знаете, чем он был оборудован? Ничем. Водитель и фельдшер. Элементарных салфеток и памперсов не было. Докупали по пути. «ГАЗель» на перевале пару раз глохла», — негодует зять пациентки.

Светлану доставили в городскую инфекционную больницу Краснодара и продержали на карантине несколько дней, пока не опровергли наличие кишечной инфекции. Выяснилось, что ее состояние ухудшилось на фоне диабета и проблем с щитовидной железой. Женщина провела неделю в реанимации. Все это время врачи не давали никаких прогнозов, но отметили, что затянись решение о транспортировке еще на пару часов — пациентку нельзя было бы спасти. Сейчас жизни Светланы ничего не угрожает, ее благополучно выписали из больницы.

«Один из врачей сказал, что главврач просто испугался перевода пациентки в Краснодар, потому что не был поставлен диагноз, и лечили не от того, что нужно. Они остались в 80-х годах со страхом, что их накажут за лишний шаг. При этом сейчас у медицины есть ресурсы, и ими можно пользоваться, но людям легче пациента в морг отправить, чем принять на себя ответственность, — резюмировал собеседник ФАН.

Решение проблемы

По словам Мартынова, на 2019 год в России насчитывается 49 регионов — участников госпрограммы по развитию санавиации. В следующем году к ним прибавится еще 21. Он отметил, что на это выделяются огромные средства: только из федерального бюджета по 3,3 миллиарда рублей в год. При этом общий объем рынка на создание службы санитарной авиации превышает 35 миллиарда рублей.

«Несколько лет назад наша компания поставила на Дальний Восток два вертолета Eurocopter AS350 с медицинскими модулями. Потом все начали закупать «Ансаты» — вертолеты российского производства, выпустили даже специальную «медицинскую версию», — сообщил генеральный директор «Вертолетных технологий».

По его мнению, на сегодняшний день проблема развития санавиации, которая является национальным проектом, заключается в следующем: население элементарно не информировано о возможности пользоваться ей, поэтому зачастую люди просто не знают, куда звонить.