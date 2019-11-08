Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского

Киев, 8 ноября. Киев готов к разведению сил в районе Петровского в Донбассе, подтвердил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко.

Киев настаивает на том, чтобы процесс отвода сил состоялся в пятницу. Вместе с тем представители Донецкой Народной Республики считают субботу более подходящим днем.

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак накануне заявил, что все необходимые условия были соблюдены, а разведение сил и средств должно проходить зеркально и начаться в 13.00 по московскому времени.

«Украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, который в районе населенных пунктов Богдановка, Петровское», — заявил Кравченко.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева оценила вероятность разведения сил в Петровском как 8, так и 9 ноября. По ее словам, украинская сторона обстрелами из гранатометов провоцирует военных ДНР. Киев, по всей видимости, изобразит попытку разведения 8 ноября, а в итоге обвинит в срыве процесса республику, считает она.

Что же касается 9 ноября, то украинская сторона, полагает Макеева, традиционно проигнорирует запуск белой ракеты представителями ДНР.

Отметим, что разведение сил должно было начаться в Петровском в ДНР и Золотом в ЛНР еще 7 октября. Однако, как пишет Infox.ru, попытки отвести войска закончились провалом. Украинская сторона не раз срывала процесс. Поэтому удалось развести силы и средства к сегодняшнему дню только в Золотом, пишет «Ридус». Как отмечает «ФедералПресс», весь процесс занял три дня.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.