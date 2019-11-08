Лавров заявил, что Россия приступила к разработке РСМД в ответ на действия США

Москва, 8 ноября. Россия зеркально ответит на действия США, начавших разработку ракет средней и меньшей дальности, и поэтому приступает к разработке собственных аналогичных аппаратов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [РФ Владимир] Путин, будем поступать зеркально», — объяснил он​​​.

Лавров отметил, что российская сторона не станет замещать наземные РСМД до тех пор, пока в каком-либо регионе не будут размещены ракеты аналогичного класса американского производства.

Как объяснил министр, таким образом РФ планирует сохранять «предсказуемость в ракетной сфере».

7 октября посол России в США Анатолий Антонов призвал Америку и остальных членов НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. Ранее с таким предложением выступил российский лидер Владимир Путин.

Однако четкого ответа со стороны Североатлантического альянса после этого не последовало, отметил Лавров и указал на то, что военно-политический блок однозначно дает понять, что не пойдет на этот шаг.

Напомним, ДРСМД, или договор СНВ-3 — двустороннее соглашение между Россией и США, предусматривающее дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

2 августа 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, который был подписан более 30 лет назад. Свой отказ выполнять условия договора американская сторона объяснила, ссылаясь на нарушения со стороны России — на отказ РФ выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.

Москва обвинения отвергла, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии. В Минобороны России обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из договора за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.