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Путин назвал завод в Оренбуржье примером сотрудничества РФ и Казахстана

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Путин назвал завод в Оренбуржье примером сотрудничества РФ и Казахстана

Омск, 8 ноября. Президент России Владимир Путин назвал примером промышленной кооперации России и Казахстана строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области. Об этом он сказал на заседании в рамках Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Глава государства отметил, что Россия и Казахстан должны укреплять сотрудничество в промышленном секторе.

«Позитивные примеры такого взаимодействия уже есть», — отметил Путин, его цитирует Ria56.

По словам президента, оренбургский завод будет работать на сырье казахстанского Карачаганакского месторождения и трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев добавил, что совместные проекты также развиваются в энергетической, машиностроительной, химической отраслях экономики. В республике работает порядка 6,8 тыс. российских и 3,2 тыс. российско-казахстанских предприятий.

Активно развивается товарооборот между регионами России и Казахастана. По данным вице-губернатора Оренбургской области Натальи Левинсон, в прошлом году товаровоборот оценивается в 806,8 млн долларов.

Она уточнила, что Оренбуржье отправило в Казахстан продукции на 590 млн долларов, а импотировало товаров на 2,16 млн долларов.

Напомним, что 7 ноября Путин находился в Омске. Он встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и обсудил вопросы экономического сотрудничества. Было анонсировано подписание ряда важных соглашений.

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