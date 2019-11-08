Эрдоган обвинил стратегических партнеров Турции в сотрудничестве с террористами

Анкара, 8 ноября. Стратегические партнеры Анкары сотрудничают с лидерами террористических группировок. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Daily Sabah.

«К сожалению, некоторые наши стратегические партнеры вовлечены и сотрудничают с лидерами террористических группировок. Эти отношения нас огорчают», — подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того, в своем заявлении Тайип Эрдоган сравнил командующего группировкой курдских радикалов Сирийские демократические силы (SDF) с главарем террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Нет никакой разницы между Мазлумом Абди и [Абу Бакром] аль-Багдади», — уверен президент Турции.

Говоря о стратегических партнерах, Тайип Эрдоган подразумевал США. Вашингтон активно сотрудничает с Мазлумом Абди, который в течение 20 лет является членом Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции и многих других странах террористической организацией. Ранее даже обсуждалась возможность поездки главаря курдских боевиков в Вашингтон.

Напомним, что бандформирования SDF захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с ИГ1. Курдские террористы якобы вели совместную операцию с американцами и «освобождали» Заевфратье. На самом деле по соглашению с курдскими главарями и при пособничестве Вашингтона большая часть боевиков «Исламского государства» присоединилась к SDF.

Отметим, что официально США не признают сотрудничества с террористами. Более того, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будто бы ликвидировали аль-Багдади в ходе спецоперации на территории Сирии. Президент США утверждает, что собака якобы загнала главаря ИГ в тоннель и преследовала его, пока «террорист №1» не взорвал пояс смертника.

Позднее Пентагон представил видео, якобы демонстрирующее операцию по «уничтожению» аль-Багдади. По мнению экспертов, эти кадры выглядят абсолютно неубедительно. Кроме того, многие специалисты уверены, что фейком о «ликвидации» главаря ИГ Трамп хочет добавить себе очков на предстоящих выборах нового президента США.

1 Организация запрещена на территории РФ.