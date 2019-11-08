Одна из самых богатых женщин России поддержала Заворотнюк и ее мужа

Москва, 8 ноября. Российская бизнес-леди Светлана Ермолова поддержала семью актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщили родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» на странице в Instagram.

В аккаунте, который ведет семья Заворотнюк, опубликована фотография Ермоловой, которая общается с супругом Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. Как оказалось, одна из самых богатых женщин России поддерживает родственников артистки.

«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо, наша дорогая Светлана Ермолова», — говорится в подписи к фотографии.

Известно, что Ермолова уже много лет дружит с Чернышевом и фигуристкой Татьяной Навкой. Этой осенью они представляют спектакль на льду «Аленький цветочек». Как писали СМИ, все средства от продажи билетов на ледовое шоу 10 ноября будут направлены на лечение людей, у которых диагностированы онкологические заболевания.

Ермолова является вице-президентом компании, которая занимается поставками рыбы и даров моря. Этой женщине ранее был присужден титул «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса». В 2017 году она попала в список 23 самых успешных и достойных женщин России.

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака мозга. Слухи о недуге актрисы появились этим летом, когда она перестала появляться на публике. По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» выезжала в Германию для лечения, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь, и она вернулась в Москву.

Ранее семья Заворотнюк заявила, что не ведет сбор средств на лечение актрисы.

Накануне семья Заворотнюк пожелала Навке и Чернышеву «гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема» на премьере нового шоу, передает «Газета.ru».