Китай призвал сохранять бдительность в борьбе с террористами ИГ

Пекин, 8 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) была повержена в Сирии и Ираке, но по-прежнему активна на севере Африки и может восстановить свое влияние, заявил спецпредставитель Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

Он призвал международное сообщество сохранять бдительность и действовать сообща для предотвращения активности террористов. Цзюнь заявил о необходимости уделить особое внимание борьбе с терроризмом на севере Сирии, где, по его словам, «по-прежнему сохранятся серьезные вызовы со стороны терроризма».

Китайский дипломат подчеркнул, что «благодаря усилиями всего международного сообщества» боевики из «Исламского государства» были повержены в Сирии и Ираке. Однако он усомнился, что фейковая гибель лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади означает смерть террористической группировки.

«ИГ по-прежнему располагает некоторыми ячейками, которые очень активны в других странах, в том числе в Северной Африке. И там могут быть другие террористические организации», — сказал Цзюнь, добавив, что мировое сообщество должно не только уничтожать террористов, но бороться с главными причинами возникновения экстремистских группировок.

Американский лидер Дональд Трамп 27 октября объявил о «ликвидации» аль-Багдади, напомнила «Газета.ру». Глава Белого дома поблагодарил Москву, Анкару, Дамаск и Багдад за поддержку в проведении спецоперации, которая якобы была проведена в сирийском Идлибе. В министерстве обороны России усомнились в реальности операции американцев в Сирии по «уничтожению» главаря ИГ и сообщили, что никак не способствовали ей.

Позже Пентагон обнародовал кадры, на которых запечатлена операция, отметил Infox.ru. При этом многие эксперты указали на несостыковки в истории «гибели» боевика. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, комментируя опубликованные кадры, заявил, что они не соответствуют ранее рассказанной версии Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.