Москва, 8 ноября. Модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта «Антей» «Иркутск» в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Минобороны РФ рассказало, какие корабли вооружат «Цирконами. Он выступил перед журналистами по итогам визита на Дальневосточный судостроительный кластер​​​. Как уточнил представитель военного ведомства, российская армия получит модернизированный корабль «Маршал Шапошников» в 2020 году.

«Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», — подчеркнул он.

Такие же ракеты установят на модернизируемой до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе «Звезда» АПЛ «Иркутск». Ее планируют передать Тихоокеанскому флоту в 2022 году.

Напомним, о новой гиперзвуковой ракете «Циркон» президент РФ Владимир Путин рассказал, выступая с посланием перед Федеральным собранием 20 февраля текущего года. По его словам, скорость полета ракеты будет составлять 9 Махов, а дальность — более 1000 км. Снаряд, предназначенный для уничтожения наземных и надводных целей, можно будет запускать с кораблей и подлодок. При этом «Цирконом» можно вооружить не только новые, но и уже существующие суда, заточенные под ракеты «Калибр».

Позднее стало известно, что ракету «Циркон» в конце текущего года запустят с фрегата «Адмирал Горшков». Кроме того, корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщил президент РФ Владимир Путин при осмотре строящегося корабля в Калининграде. На главном командном пункте корабля командир корвета капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал президенту об особенностях управления «Гремящим». По его словам, на носу судна расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», а в перспективе здесь могут быть размещены ракеты «Циркон».