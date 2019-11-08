В Раде нашли новый способ решения конфликта в Донбассе

Киев, 8 ноября. Разрешить конфликт в Донбассе можно путем его временного замораживания. Об этом заявил глава фракции «Голос» в Верховной раде Украины Сергей Рахманин.

По словам депутата, замораживание конфликта — это тот вариант, о котором не говорят вслух «или со стыда, или от страха», но он обсуждается время от времени. Именно такой способ решения вопроса на юго-востоке страны видит оптимальным политик.

Рахманин считает, что в сложившейся ситуации, когда Украина не имеет возможности решить проблему военным или дипломатическим путем, она может «остановиться».

«Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — сказал Рахманин в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Напомним, республики Донбасса — ДНР и ЛНР — объявили о независимости от Киева в 2014 году после государственного переворота в столице. Субъекты отказались подчиняться новым властям страны, и в ответ на это Киев развернул против них военную операцию, положив начало затяжному конфликту на юго-востоке страны.

Поиск решения вопроса в Донбассе ведется на нескольких площадках, в том числе и в Минске. Также в отношении этой проблемы время от времени возникают личные инициативы различных политиков, тем не менее успешно справиться с ним не удается уже несколько лет.

Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя конфликт на юго-востоке Украины, отметил, что пока ситуация складывается таким образом, что он может продлиться и на протяжении следующих пяти лет. Эксперт связывает это с взаимоотношениями высшей украинской власти и «партии войны», которые в последнее время заметно накалились.