Адвокат рассказала о планах Протасовицкого после выхода на свободу

Москва, 8 ноября. Адвокат Татьяна Прилипко рассказала о планах тренера Александра Протасовицкого после выхода на свободу из колонии в Брянской области.

Правозащитница считает, что Протасовицкому следует забыть о громкой истории и жить дальше. Она не исключила, что тренер может продолжить свою карьеру в футболе.

«Представляете, человек утром встал и понял, что сегодня откроются двери и он пойдет домой. Это единственное, что его должно радовать», — сказала Прилипко, ее слова передает «360».

Она отметила, что пока не успела лично пообщаться с подзащитным.

Протасовицкий вышел на свободу 8 ноября, он является одним из фигурантов о драках в Москве с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, пишут «Аргументы и Факты».

Молодые люди не нашли общий язык с водителем Виталием Соловчуком и с чиновником Денисом Паком. В итоге суд приговорил Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и Протасовицкого к реальным срокам с отбыванием наказания в колонии, отмечает НСН.

В сентябре 2019 года Кококориных и Мамаева освободили по УДО, Протасовицкому в освобождении отказали. Правозащитники тренера сочли такое решение суда странным, передает «Пятый канал».

Оба футболиста пытаются восстановить свою репутацию и вернуться в спорт. Как сложится судьба Протасовицкого после выхода на свободу, пока непонятно.