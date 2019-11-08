Генпрокуратура ЛНР отпраздновала первый юбилей чествованием лучших сотрудников

Луганск, 8 ноября. Власти Луганской Народной Республики на торжественном собрании, посвященном пятилетию создания Генеральной прокуратуры ЛНР, вручили государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открывая торжественное мероприятие, заместитель руководителя администрации главы ЛНР Вячеслав Матвеев зачитал приветствие от лидера республики Леонида Пасечника.

«Сложные, ответственные пять лет были наполнены тяжелым, усердным трудом. Всецело отдавая себя интересам республики и народа, вами была проделана сложнейшая работа. Осуществляя пристальный надзор за неукоснительным исполнением законов, ежедневно совершенствуя собственные навыки, сотрудники ведомства укрепили имидж прокуратуры реальными действиями и профессионализмом», — объявил он.

Матвеев вручил отличившимся работникам прокуратуры медали «За отвагу», «За верность долгу», а также грамоты и благодарности.

Обращаясь к присутствующим в зале, врио председателя Юрий Говтвин зачитал приветствие от председателя правительства ЛНР Сергея Козлова и вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам прокуратуры ЛНР.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль отметил, что «работа в органах прокуратуры забирает много сил, здоровья и времени».

«Очень часто это идет вразрез с тем временем, которое вы должны тратить на свою семью, близких. Это непростая работа, но очень необходимая и значимая для нашего общества и государства», — подчеркнул Коваль.

Исполняющий обязанности генерального прокурора ЛНР Сергей Горенко пожелал работникам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, а также «оперативного чутья и достатка в семьях».

Торжественное мероприятие завершилось выступлением известной российской певицы Юлии Чичериной.