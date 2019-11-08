Эксперт раскрыл, что стоит за признанием соратника Зеленского в краже российского газа

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский обнародовал схему, с помощью которой украинские власти «воруют российский газ» и доходы от его транзита. Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что за этим «откровением» последуют конкретные шаги.
Соратник президента Украины Владимира Зеленского сообщил в эфире телеканала «Наш», что украинские власти выкачивают предназначенный для Словакии российский газ в самом начале транзитной трубы, а деньги на него выделяют так, будто газ действительно идет реэкспортом из Словакии.
«Покупаем мы его как будто бы из Словакии… Деньги поступают в бюджет, а мы их оттуда достаем и отбрасываем на Словакию. То есть воруются еще и деньги из бюджета на транзит», — раскрыл Дубинский схему воровства Киевом российского газа и доходов за его транзит.
По мнению российского политолога и экономиста Василия Колташова, за этим признанием стоит желание части украинского истеблишмента остановить политику, которая определяла поведение страны последние пять-шесть лет.
«Это высказывание посягает на основу украинского суверенитета. Потому что если не воровать деньги, не воровать газ и не брать за него втридорога с населения, то тогда непонятно, зачем наращивать антироссийскую политику. Она ведь должна быть выгодна кому-то.
И выходит, что депутат от «Слуги народа» уличил тех, кому выгодна антироссийская истерия. Соратник Зеленского уличил тех, кому выгоден украинский национализм, война на юго-востоке страны, напряженность в обществе. Дубинский, по сути, заявил, что это ложь, что Украина только проигрывает от войны, потому что есть те, кто от этого выигрывает, для кого конфликт с Россией является источником собственного обогащения благодаря махинациям с транзитным газом и деньгами за газ», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Колташов.
Эксперт уверен, что слова Дубинского были сказаны не просто так и за ними последуют определенные изменения.
«Откровение депутата Верховной рады — на самом деле никакое не откровение, потому что в Киеве все знают о махинациях с транзитным российским газом и деньгами за него. Но оно объясняет, почему украинская сторона ответила отказом на предложение Москвы заново заключить договор на транзит российского газа через территорию Украины, прекратив все судебные и политические дрязги.
Слова Дубинского показывают, что все эти распри очень выгодны кому-то. Но я надеюсь, что здравомыслящие политические деятели Украины все-таки осознают, что так дальше жить нельзя, что нужно прекращать наращивание напряженности с Россией и разорение самих себя на махинациях с газом, которые обогащают весьма узкий круг лиц, наверняка связанный с экс-президентом Петром Порошенко. Не исключаю, что после этого Киев заключит нормальный контракт с Москвой по транзиту газа, а потом и другие вопросы сдвинутся с мертвой точки», — полагает Василий Колташов.